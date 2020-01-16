Круче Трампа: появились новые забавные фотожабы на фантастическую зарплату главы "Укрпочты"

Обнародованная информация о том, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет превышать оклад президента США Дональда Трампа в два раза, стала поводом для новых шуток в сети.

Пользователи Facebook публикуют фотожабы в комментариях под постом, в котором сравнивается зарплата начальника "Укрпочты" и американского президента.

На одной из забавных картинок Дональд Трамп изображен рядом с первой леди, при этом Мелания Трамп рассуждает, что лучше бы вышла замуж за директора Укрпочты, а не за этого "лузера".

Еще одна иллюстрация изображает американского президента в глубоком раздумье. "Зачем оно мне все это надо. Иран... Корея... Путин... Лучше б начальником Укрпочты пошел", - сказано в подписи к фотожабе.

На еще одной картинке президент США, узнав о зарплате начальника "Укрпочты", на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским просится к нему на работу.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.