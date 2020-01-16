Нецензурный Юра: самые интересные фрагменты переписки Луценко с "человеком Трампа"

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку Льва Парнаса, который является партнером адвоката президента США Рудольфа Джулиани, с бывшим прокурором Украины Юрием Луценко.

Издание "Апостроф" со ссылкой на "LIGA.net" приводит текст переписки, в которой немало курьезных моментов.

5 февраля 2019. Луценко: Самое интересное, что я им раз 10 объяснял, что дело Бурисмы о манилондеринг (money laundering, отмывание денег, - "Апостроф".) ушло в набу. И что мое дело о неуплате налогов Бурисмой не закрыто, а завершено выплатой рекордной суммы в укр бюджет. Просто уроды

Парнас: Что ты хочешь демократы. Как глава республиканской партии Украины ты должен лучше всех это понять

13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы - все. Вы - потом. Это нечестно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем Мирового Уровня!!! Слава Украине!!!

21 марта. Луценко: Ну что меня взувают заявлением Госдепа о том что я вру. Спрашивается на*уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нная помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30−45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я еб*л такие результаты.

28 марта. Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.

Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.

Парнас: Ты можешь прислать

Луценко: Передам через нового посла :)

Парнас: lol

2 апреля. Луценко: Ну и было бы неплохо таки пригласить меня на встречу. Можно - неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

17 апреля. Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

Луценко: Зае*ался.

Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.

14 мая. Парнас: Когда успокоишься наберешь меня. Я жду твоего звонка.

Луценко: Я спокойный как х*й после акта.

16 мая. Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.

17 мая. Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

Луценко: Виски это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское!!!

Луценко: Звони после 350 (миллилитров алкоголя, - "Апостроф")

Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

Луценко: Та фигня. Вот 700 это штанга.

Парнас: Это смертельная доза.

Луценко: Первый раз да, потом привыкаешь.

Парнас: Это профессионалы могут!!!

21 мая. Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

Парнас: Держись я скоро буду.

25 мая. Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали???

Парнас: Так последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!

Луценко: Та это норм. Все на ногах.

26 июня. Парнас: Игорь спрашивает, какой ему лучше выпить?

Луценко: Хибики. Очень классный (виски, - "Апостроф"). В тройке мира.

5 октября. Луценко: Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на*уй там у вас свобода слова???

Генпрокурор также писал, что тогдашний посол США в Украине Мари Йованович якобы открыто призвала уволить руководителя САП и "указала на плохой подбор судей Верховного суда" (цитируется по оригиналу, - "Апостроф"). Обращаясь к Парнасу, Луценко писал, что "вы не можете снять одну дуру", в то время как собеседник заверял, что "Америка тебя поддерживает и в обиду не даст".

Напомним, "Апостроф" рассказывал, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.



