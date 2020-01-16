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Отказался приехать: в США раскрыли новые данные о давлении Трампа на Зеленского

четверг, 16 января 2020, 07:15
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Вице-президент США Майк Пенс по указанию американского лидера Дональда Трампа отменил свой запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского после того, как Украина отказалась начать расследование против экс-вице-президента Джо Байдена.

Об этом в интервью MSNBC заявил задержанный соратник адвоката Трампа Лев Парнас.

По его словам, данный визит был запланирован, но на встрече с помощником Зеленского Сергеем Шефиром прозвучала фраза, что если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с США станут "испорченными".

"Это было после моего телефонного звонка. Беседа, которую я изложил господину Шефиру, была в основном тем, что мне сказали сделать Джулиани и президент, а потом я вернулся к ним, сказав, что он ответит мне позже сегодня вечером", - рассказал Парнас.

Он уточнил, что Шефир не ответил и заблокировал его в мессенджере WhatsApp. На следующий день визит Пенса в Украину был отменен.

Напомним, "Апостроф" рассказывал, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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