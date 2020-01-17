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Назад в СССР: "обновленной" путинской России дали печальный прогноз

пятница, 17 января 2020, 08:32
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Новое правительство Российской Федерации будет делать все, чтобы выжимать из экономики деньги для того, что президент России Владимир Путин называет "новыми государственными проектами". Именно по этом перспективы обновленного правительства можно считать печальными.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Запустится машина печатанья – государство печатает деньги, которыми платят зарплату народу. А дешевеют деньги уже у людей на руках. Но чем больше необоснованных денег ты печатаешь, тем очевидней падает обменный курс", - отметил он.

По словам Орешкина, в ближайшее время обменный курс в России будет увеличиваться.

"Все это хорошо известно по технологии удушения НЭПа, когда более конкурентная валюта – доллары, фунты и швейцарские франки – искусственно выводилась из оборота и заменялась менее способной валютой, но полностью подотчетной товарищу Сталину. Вот и сейчас обменный курс будет увеличиваться. А чтобы люди не расстраивались, придется "немножко" ограничить или вовсе отменить возможности конвертации валют", - добавил политолог.

По его словам, Россия постепенно вернется к советской модели менеджмента, по которому "так скучал Путин".

"Но последствия будут печальными, потому что экономика так не работает", - резюмировал Орешкин.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

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