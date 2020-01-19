Путин пошел на неожиданный шаг на Крещение: в сети ответили фотожабой

В день Крещения президент России Владимир Путин отказался от публичного купания в проруби. Вместо этого он примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в африканской стране будут решаться вопросы урегулирования ливийского кризиса. На тему отказа Путина от публичного купания в проруби в сети создали фотожабу.

У российского президента пояснили, что достигнутые на конференции договоренности планируется зафиксировать в ее итоговом документе.

Также известно, что встреча Путина с руководителями страны пройдёт в режиме максимальной закрытости.

Интересно, что ранее Путин публично купался в проруби на Крещение и делал это с особым размахом.

Напомним, что нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.