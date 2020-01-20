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Из Украины не выпустили экс-нардепа, замешанного в громком деле: первые подробности

понедельник, 20 января 2020, 11:39
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Из Украины при попытке вылета в другое государство сняли с рейса народного депутата прошлого созыва Максима Микитася.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен. Также на него надели электронный браслет.

22 октября Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен, который был внесен.

Куда именно собирался лететь Микитась, не сообщается.

Напомним, что бывший народный депутат и глава "Укрбуд" Максим Микитась заблокировал работу корпорации после своего выхода из строительного бизнеса.

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