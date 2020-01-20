Задержали, но ненадолго: появились фото и новые детали инцидента с Микитасем в аэропорту

Появились новые подробности задержания экс-нардепа Максима Микитася в аэропорту. Как известно, утром 20 января скандального киевского застройщика не выпустили из страны, когда он пытался самолетом покинуть территорию Украины.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на источник в пограничной службе, Микитася на короткое время задержали, а потом отпустили.

В то же время адвокат экс-нардепа сообщает, что Микитась собирался вылетать в Великобританию.

"У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великой Британии по личным вопросам. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", - рассказал он в комментарии агентству "Українські новини".

При этом в НАБУ отмечают, что Микитасю действительно запрещено покидать территорию Украины.

Известно, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5,5 миллиона гривен. Также на него надели электронный браслет.

22 октября Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 миллионов гривен, который был внесен.

Напомним, что бывший народный депутат и глава "Укрбуд" Максим Микитась заблокировал работу корпорации после своего выхода из строительного бизнеса.