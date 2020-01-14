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Стало известно, когда Верховная Рада будет голосовать за рынок земли

вторник, 14 января 2020, 13:27
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Для рассмотрения земельного вопроса народные депутаты соберутся 24 января на внеочередное заседание.

Об этом "Апострофу" сообщили источники в Верховной Раде.

По их словам, это связано не только с конфликтами между парламентскими фракциями, но и нехваткой времени.

"На этой неделе мы рассмотреть данные документы не успеем", - отметил источник.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.

Отметим, что под стенами Рады собрались митингующие против открытия рынка земли в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

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