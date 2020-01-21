Кто заплатит за поездку нардепов на форум в Давос: в Раде дали четкий ответ

Оплата поездки 23 народных депутатов Украины в швейцарский Давос, где во вторник, 21 января, начинает свою работу Всемирный экономический форум, может стать поводом для Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) изучить соответствие их расходов с доходами.

Заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, что нардепы полетели на Всемирный экономический форум в Давосе за свои деньги, прокомментировал Klymenko Time в Telegram.

"Здесь работа для НАПК, а, может, и для НАБУ. Участие в ВЭФ стоит недешево. Зарплаты члена парламента (оклад 19-23 тыс грн в месяц) явно недостаточно", - сказано в сообщении.

Как известно, чтобы посетить ежегодное собрание в Давосе, нужно быть членом ВЭФ, то есть делать ежегодные взносы в размере 52 тысячи долларов. Это могут позволить себе крупные компании, которые и будут представлены на форуме в Давосе.

"Член клуба может привести с собой пять участников. Или шесть, если шестой участник - женщина. Хотя официально ВЭФ сообщает, что все участники приглашаются бесплатно, но и за приглашение нужно заплатить еще 19 тысяч долларов", - уточнил автор сообщения.

По предположению автора, оплатить участие 23 украинских нардепов могут представители украинского бизнеса. Как известно, в Давос отправились гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, Виктор Пинчук в качестве основателя EastOne Group и Вадим Новинский – как глава Смарт Холдинг. Кроме того, грантодатели могли оплатить участие Дарьи Коленюк из Центра противодействия коррупции и, возможно, нардепа Ярослава Юрчишина, который раньше возглавлял Transparency Int в Украине.

"Оплата поездки в Давос 23 нардепов – повод для НАПК изучить соответствие их расходов к доходам. А, если придерживаться стандартов развитых демократий, то и НАБУ следует проверить коррупционную составляющую", - заметил автор поста, посоветовав следить за тем, кто из украинских нардепов и политиков будет на форуме и кто их туда заслал.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 21 января, Сенат США планирует начать слушания по вопросу импичмента президенту Дональду Трампу.