Драка Кивы с ветераном АТО: генпрокуратура сделала неприятное для нардепа заявление

Три года лишения свободы может получить нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 22 января в Киеве побил ветерана АТО.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на Facebook-странице.

Генеральный прокурор уже открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины телесных повреждений потерпевшему. Тогда во время драки Кива ударил военного головой в лицо.

Уголовное производство открыто по статье 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Если вину нардепа докажут, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее писал "Апостроф", конфликт Ильи Киви с ветераном АТО, который закончился дракой в одном из ресторанов Киева, стал поводом для шуток в сети.