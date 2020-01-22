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Появилась забавная фотожаба на драку Кивы с ветераном АТО

среда, 22 января 2020, 17:54
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Конфликт народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО, который закончился дракою в одном из ресторанов Киева, стал поводом для шуток в сети.

Забавную фотожабу опубликовал на своей Facebook-странице Александр Бабак.

На фото изображен коллега Кивы по фракции, народный депутат Нестор Шуфрич, который также известен как участник многих парламентских и внепарламентских потасовок.

Снимок был сделан, когда нардеп после очередного инцидента находился на больничной койке, с подбитым глазом. "Передаю эстафету Илье Киве", - сказано в подписи к фотожабе.

Как сообщал "Апостроф", Илья Кива рассказал подробности конфликта с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, во время которого он боднул военного головой.

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