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Это неправильный путь: в Минобороны сделали важное заявление по разведению сил на Донбассе

среда, 22 января 2020, 07:31
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В Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", — сказал Загороднюк.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта... Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией... Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", — считает Загороднюк.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить минские соглашения и уйти", — уточнил министр.

Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

"Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая — это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи — чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный", — пояснил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Минским соглашениям придется искать замену, если разведение войск на Донбассе затянется, а на оккупированных территориях в 2020 году не состоятся выборы.

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