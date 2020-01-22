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Плюнь нардепу в рот: всплыли новые детали драки Ильи Кивы с ветераном АТО

среда, 22 января 2020, 16:57
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Появились подробности конфликта народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, в ходе которого первый толкнул военного головой.

Их рассказал сам Кива на своей Facebook-странице.

"Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - поделился подробностями он.

По его словам, этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично.

"Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал нардеп, приложив фото переписки с ветераном АТО, фигурирующим в скандале.

Также Кива отметил, что после случившегося вызвал полицию. Полицейские сняли побои и составили протокол.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному.

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