Российских шпионов в Давосе показали забавной фотожабой

В сети высмеяли дипломатический скандал, который всплыл накануне начала Всемирного экономического форума в Давосе, что открылся во вторник, 21 января.

Ее опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

На карикатуре можно увидеть героев советского фильма, один из которых якобы утверждает, что они "сантехники приехали вот вдвоем к вам в Давос из России".

Отметим, что скандал возник из-за того, что в Швейцарии вспомнили о задержании прошлым летом двух россиян с дипломатическими паспортами, один из которых назвался сантехником.

Как сообщалось, от Украины на Международный экономический форум в швейцарском Давосе, который проходит с 21 по 24 января, отправились 17 депутатов Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" и сам глава государства Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.