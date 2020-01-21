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Притворялись сантехниками: в Давосе разгорелся громкий скандал из-за российских "шпионов"

вторник, 21 января 2020, 15:44
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Накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе, который начинается во вторник, 21 января, в Швейцарии вспомнили о задержании прошлым летом двух россиян с дипломатическими паспортами, один из которых назвался сантехником.

Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Двое российских граждан привлекли внимание органов безопасности Швейцарии в августе 2019 года. Когда их задержала полиция кантона Граубюнден, россияне предъявили дипломатические паспорта. При этом один из них представился слесарем-сантехником. Этот факт подтвердила изданию руководитель информационной службы полиции Анита Сенти.

По данным полиции кантона, подозрительная пара не была аккредитована в Швейцарии в качестве дипломатов. Однако, как утверждают источники швейцарского издания, россияне претендовали на особые права, а представители РФ угрожали дипломатическими последствиями в случае ареста.

После того, как к инциденту подключили федеральную разведывательную службу, задержанных россиян отпустили без запрета на въезд, их шпионская деятельность не была доказана. Некоторое время подозреваемые находились под наблюдением, но смогли беспрепятственно покинуть Швейцарию.

Пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов, комментируя эту ситуацию, заявил, что люди, которые получают такие документы, "работают не только в российском министерстве иностранных дел".

Источники издания предполагают, что задержанные могли заблаговременно готовить операцию по прослушиванию и хакерской атаке во время Всемирного экономического форума в Давосе. Среди возможных объектов шпионажа издание называет постоянного критика Кремля, американо-британского инвестора Билла Браудера, который объявлен Россией в международный розыск по делу о "создании преступного сообщества".

Как сообщал "Апостроф", народные депутаты Украины самостоятельно оплатят поездку в швейцарский Давос.

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