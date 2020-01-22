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Скандал с гербом Украины в Европе: Британия придумала странное оправдание

среда, 22 января 2020, 18:53
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В Британии выразили сожаление из-за дипломатического скандала, который разгорелся после того, как полиция Великобритании причислила украинский герб к экстремистским знакам и объяснили, как произошел инцидент.

Об этом сообщается на Twitter-странице посольства Украины в Великобритании.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму", - заявил британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис

По его словам, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей идентификации.

"И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", - добавил он.

Кроме того, Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине поднялась волна гнева из-за такого поведения Британии по отношению к национальному символу.

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