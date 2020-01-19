Громкий скандал из-за украинского трезубца с Британией: в сети негодуют

В сети негодуют из-за того, что полиция Великобритании причислила украинский герб к экстремистским знакам.

Об этом они пишут в соцсетях.

"Британская контртеррористическая полиция причислила украинский трезубец к экстремистским символам. Большой скандал", - написал актер Яков Константинович.

"Только быстрая, жесткая и бескомпромиссная реакция Украинский МИД с разъяснениями и предостережениями, сможет защитить не только наш Герб, но и национальное достоинство! Пристайко - не спи", - пишет блогер Назар Приходько.

"Дипломатический скандал: Украина обиделась на Британию за трезубец", - пишет эстонский интернет-портал rus.Delfi.ee.

"В британском пособии по борьбе с терроризмом для медицинских работников, украинский трезубец разместили вместе с нацистскими и неонацистскими символами", - пишут в паблике "Информационное сопротивление".

Полиция Великобританию по борьбе с терроризмом разослала медицинским работникам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма документ, в котором присутствует украинская символика. Оказалось, что наряду с неонацистами полиция вспоминает такие ненасильственные группы, как "Гринпис", а также государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец.

Напомним, что в Тель-Авиве (Израиль) в знак скорби в связи с авиакатастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, в которой погибли 167 человек, в том числе 15 украинцев, зажглись огни на башнях Азриэли в виде украинского герба.