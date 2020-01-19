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Британия попала в громкий скандал из-за герба Украины

воскресенье, 19 января 2020, 18:01
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Полиция Великобританию по борьбе с терроризмом разослала медицинским работникам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма документ, в котором присутствует украинская символика.

Об этом сообщает посольство Украины в Британии.

Оказалось, что наряду с неонацистами полиция вспоминает такие ненасильственные группы, как "Гринпис", а также государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец.

Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом полиции, распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", указан герб Украины под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - заявило посольство Украины в Британии.

В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

Напомним, что в Тель-Авиве (Израиль) в знак скорби в связи с авиакатастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, в которой погибли 167 человек, в том числе 15 украинцев, зажглись огни на башнях Азриэли в виде украинского герба.

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