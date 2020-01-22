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У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным и назвали главную тему

среда, 22 января 2020, 15:53
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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле сейчас не запланирована.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Однако в ОП отметили, что если встреча все же пройдет, то на ней глава нашей страны поднимет вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в ОП.

В частности, известно, что Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль. Там запланировано участие в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о возможности проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в городе Давос на востоке Швейцарии.

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