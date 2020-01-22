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В России заговорили о новой встрече Зеленского с Путиным: названо место

среда, 22 января 2020, 13:27
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В четверг, 23 января, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале aavst.

Отмечают, что встреча двух лидеров пройдет в Израиле. Венедиктов прокомментировал место события так: "А где ж еще им встречаться".

Как сообщал "Апостроф", стало известно о возможности проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в городе Давос на востоке Швейцарии.

Напомним, форум стартовал в Давосе 21 января. Главная тема нынешнего мероприятия - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. На форум приехали почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

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