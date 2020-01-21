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Встреча с Зеленским и "инъекция оптимизма": что сказал Трамп на форуме в Давосе

вторник, 21 января 2020, 22:30
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Президент США Дональд Трамп выступил на открывающем заседании Всемирного экономического форму в Давосе, модератор назвал речь политика "инъекцией оптимизма".

Об этом сообщают СМИ.

Выступление Трампа было похоже на уже программную предвыборную речь в стиле ранее использованного слогана "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). И, судя по риторике американского лидера, он уверен, что ему удалось вернуть США былое величие.

Дональд Трамп заявил, что никак не мог понять, "почему мы так много отдаем другим странам". По его словам, именно поэтому он баллотировался в президенты и его избрали. На данный момент, уверен президент США, проблем уже нет.

Также Трамп заявил, что заключены новые торговые соглашения с Японией. Озвучил он и ближайшие планы американцев: "Уверены, что подпишем торговое соглашение с новым замечательным премьер-министром Британии".

Что касается природных ресурсов США, их Трамп назвав "колоссальным успехом".

В своей речи Трамп похвалил экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, приводя его в пример другим государствам.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", – сказал лидер США.

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", – сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп добавил, что при этом в США самый чистый воздух и питьевая вода на земле. И пообещал, что в рамках мировой экологической акции американцы высадят один триллион деревьев.

The Wall Street Journal сообщает, что у американской стороны пока нет планов проведения двусторонней встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в городе Давос на востоке Швейцарии.

"Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это (двусторонняя встреча, - "Апостроф") запланировано", - сказал Трамп, отвечавший на вопросы газеты на полях ВЭФ.

При этом президент США, как пишет газета, выразил готовность встретиться с Зеленским.

"Я думаю, что он реально хороший парень", - добавил Трамп.

Как сообщал "Апостроф", народные депутаты Украины самостоятельно оплатят поездку в швейцарский Давос.

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