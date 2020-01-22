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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Зеленский произнес речь в Давосе: полное видео выступления

среда, 22 января 2020, 17:54
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22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Онлайн-трансляцию показали на странице ОПУ в Facebook.

Речь президента Украины прокомментировали ведущие эксперты-экономисты.

Главный месседж украинского президента касался вопросов земельной реформы.

Как информировал "Апостроф" ранее, шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива. Об этом она заявила во время выступления перед участниками форума, среди которых лидеры стран и главы крупных компаний.

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