Зеленский произнес речь в Давосе: полное видео выступления

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Онлайн-трансляцию показали на странице ОПУ в Facebook.

Речь президента Украины прокомментировали ведущие эксперты-экономисты.

Главный месседж украинского президента касался вопросов земельной реформы.

Как информировал "Апостроф" ранее, шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива. Об этом она заявила во время выступления перед участниками форума, среди которых лидеры стран и главы крупных компаний.