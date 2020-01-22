Главный месседж - о рынке земли: появились первые детали визита Зеленского в Давос и фото

В сети появились подробности визита делегации Украины на международный форум в швейцарский Давос.

Как пишет в Telegram-канале Тарас Березовец, главный месседж украинского президента Владимира Зеленского на переговорах здесь будет касаться вопросов земельной реформы. Об этом автору сообщения рассказали собственные источники в делегации.

Также в сети опубликовали свежую фотографию, на которой запечатлен Зеленский в Давосе.

Ожидается, что Зеленский выступит в Давосе 22 января. Его речь предварительно начнется около 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что визит Зеленского в Давос сравнили с недавней таинственной поездкой главы государства в Оман.

Подробнее о визите читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.