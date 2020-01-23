Бенефис Шарикова в Давосе: сети разгневало интервью "слуги народа" пропагандистам Кремля

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попал в скандал после общения с российскими пропагандистами в Давосе, где со вторника, 21 января стартовал Всемирный экономический форум.

Соответствующее видео публикует "Новое время" на своей Facebook-странице.

"Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование", - сказал Арахамия российским пропагандистам, отвечая на вопрос о силовом плане возвращения Донбасса, в кулуарах Международного экономического форума в Давосе.

По его словам, для разрешения конфликта в Донбассе необходимо соблюдать полное прекращение огня.

В сети интервью Арахамии российским СМИ вызвало волну гнева.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, состоится ли встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Израиле, в рамках Всемирного форума Холокоста.