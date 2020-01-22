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Зеленский ответил, будет ли встречаться с Путиным в Израиле: видео

среда, 22 января 2020, 21:33
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе, который начался во вторник, 21 января и продлится до пятницы, 24 января, рассказал, планирует ли встречаться с президентом России Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле.

Соответствующее видео с ответом президента опубликовано на YouTube.

"Об вероятности этой встречи – может быть, потому что есть вопросы про обмен наших пленных и про украинцев, которые находятся на территории России", - сказал он.

Ранее стало известно, о чем говорил Зеленский во время выступления в Давосе.

Как сообщалось, от Украины на Международный экономический форум в швейцарском Давосе, который проходит с 21 по 24 января, отправились 17 депутатов Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" и сам глава государства Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.

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