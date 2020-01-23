RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

18:35
Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи
17:55
Смертельный коронавирус распространяется по миру: онлайн-карта
17:53
Под Львовом грабители напали на семью и убили мать двоих детей: фото и все подробности
17:34
Археологи нашли драгоценности скифов в захваченном Крыму: фото раскопок
17:27
Умер сын известной актрисы и звезда "Интернов" - названа причина
17:17
Будут вывозить чернозем: появилась забавная фотожаба на немецкий договор с "Укрзализныцей"
17:03
Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь
17:00
Зеленский с раввинами помолился у Стены плача в Иерусалиме: фото и видео
16:56
Позорище и трус: пользователи соцсетей жестко прошлись по Киве из-за драки в ресторане
16:43
Каковы шансы появления в Украине смертельного коронавируса: заявление Минздрава
16:37
В сети раскрыли скандальные подробности про ветерана АТО, с которым дрался Кива
16:25
Настя Каменских никак не угодит фанам - певице советовали похудеть, а теперь зовут тощей (фото)
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обмен пленными за деньги: экс-узник боевиков ЛНР раскрыл схему внесения людей в списки

четверг, 23 января 2020, 18:11
переглянути новину українською

Луганский бизнесмен Денис Секацкий, который на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти 4 года в плену и был освобожден в воскресенье, 29 декабря, рассказал каким образом боевики вносят фамилии пленных на обмен и при чем здесь грощи.

Об этом он рассказал "Цензор".

"22 июля прошлого года нас всех вывезли в лагерь, где содержались пожизненно заключенные - то есть, по уровню мы были как они. Вывезли туда и солдат. Ранее судимых среди нас не было вообще, поэтому даже по законам "ЛНР" они не имели права нас закрывать в таких местах. Это был особый режим с камерным содержанием", - поделился он.

По его словам, за этот время "Красный крест" к ним не приезжал.

"Бывало ОБСЕ, один раз приехал Фишер. Я пытался задавать им вопросы при Копцевой (Ольга Копцева - руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных в "ЛНР", - ред.) - потому что я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, чтобы внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката ... я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция за операцией проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тыс. долларов. А если бы этих денег не было? .. Его бы просто не отдали. Или убили бы там. Однако он был коммерсантом, как и я, у нас было что брать - хоть и сняли с нас все полностью. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять 5 тыс. долларов, или даже тысячу долларов", - говорит он.

Военным, по его мнению, повезло больше.

"Военных это якобы не касалось. Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично "пропавшим без вести" был 5 месяцев. Когда нас только поменяли здесь, я подходил к Сергею Сивохо. Говорю: "я заплатил за свою свободу 32 тыс. долларов - кроме того, что у меня забрали при задержании. Кто за это будет отвечать? Кого спрашивать? Ведь там занимались вымогательством, по сути ... У кого есть деньги, тех меняют. А у кого нет - значит, останутся там?" Мы очень благодарны президенту за то, что нас обменяли, мы очень устали, надежды уже не было никакой. Но наших там еще очень много!" - объясняет Секацкий.

Кроме того, бывший пленный рассказал, что много было тех, кто в плену превратился в "овоща". Тем более, что есть и такие, кто до сих пор не внесены в списки обмена.

"Я видел много людей, которые были нормальными, а после 4-5 месяцев за решеткой превращались в овощи. Такой человек не говорит, не смотрит телевизор, практически не ест. И уже ни во что не верит. Из тех, кого я знаю, таких в Луганске на данный момент осталось двое (но у меня была ограничена возможность общаться с другими заключенными из-за моей статьи). Одного из них и в списках не было. Тех, кого мы знали, с кем пересекались в местах лишения свободы и во время судов - мы всех уже в списки внесли. Чтобы все знали о том, кто эти люди. Кстати, у нас есть легендарная группировка "Тени", которые работали по Луганску, о них слышали все. Но из них поменяли пока только 4 из 16 ..." - резюмировал он.

Подробнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы рады возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: