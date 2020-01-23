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В европейской компании сделали важное уточнение по сотрудничеству с "Укрзализныцей"

четверг, 23 января 2020, 16:06
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Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn уточнил ситуацию по поводу сотрудничества с "Укрзализныцей". Там говорят, что компания готова консультировать и поддерживать украинского перевозчика, но не собирается брать его под управление.

Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Консультировать перевозчика консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, которая ведет проекты в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта.

Она будет поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах.

Ожидается, что в начале февраля в Киев должен приехать член правления компании, который отвечает за вопросы инфраструктуры. Он подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по факту использования служебного положения в корыстных целях руководством "Укрзализныци".

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