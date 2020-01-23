Сиротки в Давосе: появилась забавная фотожаба с депутатами Рады

В сети фотожабой высмеяли поездку украинской делегации на Экономический форум в Давос, которую по сообщениям СМИ, оплатил "Украинский дом" украинского олигарха Виктора Пинчука.

Так, работу выложил на своей странице в Facebookпользователь Александр Бабак.

Основой для фотожабы стал кадр из советского художественного фильма "12 стульев". Один из героев спрашивает, "кто оплатил банкет", имея в виду, очевидно, украинский завтрак, на что другой отвечает, что это сделали не члены украинской делегации, а некие "спонсоры", намекая таким образом на украинских олигархов.

"Это сиротки. Спонсоры помогли", - утверждает герой фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам встреч на Экономическом форуме в Давосе он сделал вывод о мощной поддержке страны среди иностранных инвесторов.