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За чей счет летали в Давос депутаты Рады: видео и интересные подробности

четверг, 23 января 2020, 18:13
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Часть народных депутатов Украины прилетели на 50-й Всемирный экономический форум за счет "Украинского дома" в Давосе, одним из основателей которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Прилетел на форум за спонсорские средства Ukrainе House - это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций, которые сделали этот замечательное мероприятие. В том числе при поддержке Фонда Пинчука, но это колаборативно, они там вместе как-то делали общий фонд", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как стало известно, депутатам оплатили билеты и проживание.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что приехал в Давос частично за свои средства и частично по приглашению фонда.

Его коллега по фракции Юлия Клименко заявила, что находится в официальном отпуске и перелет и проживание оплатила за свой счет.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеринецький рассказал, что "выиграл конкурс и за счет фонда Виктора Пинчука приехал".

Как писал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

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