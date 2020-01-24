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Зеленский в Израиле обратился к евреям всего мира: видео

пятница, 24 января 2020, 11:40
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Израили с речью по случаю трагедии Холокоста и обратился к евреям всего мира.

По словам главы государства, украинцы понимают масштабы трагедии, как никто другой.

"Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", – отметил украинский лидер.

Также он рассказал историю о том, как Холокост повлиял на его семью. По словам Зеленского, его дед потерял троих братьев из-за ужасной трагедии.

Напомним, что Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме (Израиль), где присоединился к молитве за мир в Украине.

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