RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

13:32
Серьезный сигнал для Лукашенко: раскрыт подлый план Путина по удержанию власти
11:00
Зеленский посетит с важным визитом Польшу: первые подробности
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:28
В Кремле отлично понимают: озвучен тревожный прогноз по войне на Донбассе
08:59
В США обнародовали новую порцию компромата на Трампа, связанную с Украиной
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:24
Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Серьезный сигнал для Лукашенко: раскрыт подлый план Путина по удержанию власти

воскресенье, 26 января 2020, 13:32
переглянути новину українською

Кроме "узкого" украинского сегмента вопросов, президент России Владимир Путин в надежде удержать власть в своих руках не оставляет идею "пересмотра" распада СССР, наиболее заметным проявлением чего является проект "союзного государства", который россияне периодически активизируют в информационном пространстве.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В последнее время активно появляются сообщения о том, что анонсировав изменения в Конституцию РФ со снижением роли президента в пользу определенного нового конституционного органа, Путин готовит себе место лидера "над системой" по примеру Дэн Сяопина в Китае или Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Есть серьезные основания считать, что "мудрым патриархом" Путин хочет остаться в Государственном Совете не просто России, а именно "союзного государства". Причем, речь идет не только о, "классическом" проекте - в составе РФ и Беларуси, но и при участии так называемых "непризнанных республик" - Северной Остетии, Абхазии и даже, в случае провала переговоров с Киевом - ЛНР-ДНР.

"Лукашенко не похож на самоубийцу, и пытается отбиться от "политических ухаживаний" Кремля. Но если Бабич будет работать в администрации, это будет очень серьезным сигналом для белорусов. Еще когда Бабич был послом в Беларуси, вопросы активизации "союзного государства" настолько сильно продвигались россиянами, что в результате Бабичу пришлось уйти в отставку. Сейчас для Лукашенко появится целый ряд проблем, особенно учитывая, что через несколько месяцев в России пройдут выборы", - отметил в комментарии "Апострофу" политолог и политтехнолог Андрей Окара.

Пока главным препятствием на пути к созданию "союзного государства" остается позиция Александра Лукашенко, который системно "топил" инициативы по активизации интеграции. Но усиление Козака может значительно активизировать давление на Беларусь в ближайшее время. Дело в том, что заместитель главы Администрации президента РФ давно сотрудничает с одиозным экс-послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем, которого называют главным лоббистом жесткого варианта решения "белорусской проблемы". Теперь Бабич с помощью Козака может усилить свои позиции в Администрации Путина.

"Надо понимать, что партии "мира" и "войны" в "братском русском народе" имеют одну и ту же конечную цель - Беларусь, как и Украина, должна быть уничтожена как независимое суверенное государство. Разница в методологии: с помощью спецслужб и госпереворота или прямого военного вмешательства. Поэтому, с высокой вероятностью можно утверждать, что сейчас у Кремля в приоритете "гибридная война" против Беларуси, которая, строго говоря, уже ведется с помощью российских спецслужб", - отметил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в комментарии "Апострофу" .

Подробнее о том, чего ждать Украине от кадровых пертурбаций в Кремле, читайте в материале "Апострофа": Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: