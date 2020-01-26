Серьезный сигнал для Лукашенко: раскрыт подлый план Путина по удержанию власти

Кроме "узкого" украинского сегмента вопросов, президент России Владимир Путин в надежде удержать власть в своих руках не оставляет идею "пересмотра" распада СССР, наиболее заметным проявлением чего является проект "союзного государства", который россияне периодически активизируют в информационном пространстве.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В последнее время активно появляются сообщения о том, что анонсировав изменения в Конституцию РФ со снижением роли президента в пользу определенного нового конституционного органа, Путин готовит себе место лидера "над системой" по примеру Дэн Сяопина в Китае или Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Есть серьезные основания считать, что "мудрым патриархом" Путин хочет остаться в Государственном Совете не просто России, а именно "союзного государства". Причем, речь идет не только о, "классическом" проекте - в составе РФ и Беларуси, но и при участии так называемых "непризнанных республик" - Северной Остетии, Абхазии и даже, в случае провала переговоров с Киевом - ЛНР-ДНР.

"Лукашенко не похож на самоубийцу, и пытается отбиться от "политических ухаживаний" Кремля. Но если Бабич будет работать в администрации, это будет очень серьезным сигналом для белорусов. Еще когда Бабич был послом в Беларуси, вопросы активизации "союзного государства" настолько сильно продвигались россиянами, что в результате Бабичу пришлось уйти в отставку. Сейчас для Лукашенко появится целый ряд проблем, особенно учитывая, что через несколько месяцев в России пройдут выборы", - отметил в комментарии "Апострофу" политолог и политтехнолог Андрей Окара.

Пока главным препятствием на пути к созданию "союзного государства" остается позиция Александра Лукашенко, который системно "топил" инициативы по активизации интеграции. Но усиление Козака может значительно активизировать давление на Беларусь в ближайшее время. Дело в том, что заместитель главы Администрации президента РФ давно сотрудничает с одиозным экс-послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем, которого называют главным лоббистом жесткого варианта решения "белорусской проблемы". Теперь Бабич с помощью Козака может усилить свои позиции в Администрации Путина.

"Надо понимать, что партии "мира" и "войны" в "братском русском народе" имеют одну и ту же конечную цель - Беларусь, как и Украина, должна быть уничтожена как независимое суверенное государство. Разница в методологии: с помощью спецслужб и госпереворота или прямого военного вмешательства. Поэтому, с высокой вероятностью можно утверждать, что сейчас у Кремля в приоритете "гибридная война" против Беларуси, которая, строго говоря, уже ведется с помощью российских спецслужб", - отметил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в комментарии "Апострофу" .

Подробнее о том, чего ждать Украине от кадровых пертурбаций в Кремле, читайте в материале "Апострофа": Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину.