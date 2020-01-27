В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации: первые подробности

В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой принимает участие и украинская делегация в понедельник, 27 января, более 30 делегатов поднялись с мест в знак возражения против участия в заседаниях России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В ПАСЕ оспорены полномочия Российской делегации по базовым причинам! Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы… Небольшая пока, но победа!" – написал он.

По его словам, в течение двух дней вопрос законности пребывания российской делегации в ПАСЕ, будет решен. Также он добавил, что полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены также по процедурным причинам – в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции.

"Необходимая поддержка от коллег получена, спасибо!" – добавил он.

Гончаренко также отметил, что оспорено и избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

"Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", - уточнил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее делегация Украины пропустила предварительную осеннюю сессию ПАСЕ после парламентских выборов в июле 2019 года, протестуя против возвращения России в Ассамблею.