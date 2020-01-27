RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 января

15:15
Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все
14:36
"Большая Стройка" уже идет: советник премьера Голик показал опорную школу в Днепропетровской области
14:27
В России пригрозили ПАСЕ из-за громкого демарша: появились подробности
14:24
С возрастом все лучше: 50-летняя Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру в купальнике
14:04
Пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь
13:38
Певица Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии
13:32
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации: первые подробности
13:29
Будут зачищать хвосты: российский политик рассказал, чем обернется для Украины отставка Суркова
12:58
Алла Пугачева попробовала сделать дерзкое селфи "уточкой", но получилось так себе
12:46
Россия передаст Украине важный документ по делу освобожденных из плена моряков: детали
12:43
Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие звезды в самых ярких нарядах на церемонии вручения Грэмми-2020
12:32
Россия пошла на неожиданный шаг по делу украинских моряков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России пригрозили ПАСЕ из-за громкого демарша: появились подробности

понедельник, 27 января 2020, 14:27
переглянути новину українською

Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой не исключил того, что российская делегация покинет зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия будут ограничены.

Об этом российский политик заявил после того, как полномочия российской делегации в ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам.

В частности, в составе делегации РФ присутствуют депутаты, на которых наложены европейские санкции. Кроме того, было оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему необходимо пройти процедуру тайного голосования.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, более 30 делегатов зимней сессии ПАСЕ поднялись с мест в знак возражения против участия в заседаниях России.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: