В России пригрозили ПАСЕ из-за громкого демарша: появились подробности

Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой не исключил того, что российская делегация покинет зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия будут ограничены.

Об этом российский политик заявил после того, как полномочия российской делегации в ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам.

В частности, в составе делегации РФ присутствуют депутаты, на которых наложены европейские санкции. Кроме того, было оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему необходимо пройти процедуру тайного голосования.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, более 30 делегатов зимней сессии ПАСЕ поднялись с мест в знак возражения против участия в заседаниях России.