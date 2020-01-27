Украина нанесла еще один "удар" по России в ПАСЕ: что происходит

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о новой победе украинской делегации в ПАСЕ.
Об этом он написал в Telegram.
"Теперь оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему прийдется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", - написал он.
Кроме того, в ПАСЕ оспорены полномочия Российской делегации по базовым и процедурным причинам. Оказалось, что в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции.
Стало известно, что решение по полномочиям российской делегации будет принято в четверг утром.
Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии тех, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.