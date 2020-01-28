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Тупое стадо: Кива отметился скандальным заявлением об украинцах

вторник, 28 января 2020, 13:59
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Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, который недавно устроил драку в киевском ресторане, назвал "тупым стадом" украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и при этом восхваляют Шухевича и Бандеру.

Странный пост с оскорбительными выражениями появился на Facebook-странице нардепа.

"Страшно подумать, сколько идиотов, "скорбящих" и выставляющих свечи в день "Холокоста" и тут же на своих станицах восхваляющих и приклоняющихся перед пособниками и союзниками нацистов Шухевича и Бандеры... С*ка, вы определитесь и займите хоть какую-то позицию, не возможно же одновременно жрать и ртом и ж*пой... Просто тупое стадо..." - написал Кива.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива попросил своих фанаток не рассылать ему пикантные фото во время пленарных заседаний ВР.

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