Взялся за любимую тему Кремля: "слуга народа" отличился абсурдной инициативой в Раде

Народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым, в частности, запрещается использование в Украине гимна Немецкой империи (Третьего Рейха), который не менялся с 1922 года и используется в Германии до сих пор.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице бывший глава Украинского института нацпамяти, народный депутат Владимир Вятрович.

"Бужанский взялся другой любимую кремлевскую тему - "совершенствование" законодательства об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", - прокомментировал Вятрович регистрацию нардепом из "Слуги народа" законопроекта № 2797 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма".

Бывший глава Украинского института нацпамяти обратил внимание на нелепости законопроекта. Максим Бужанский, в частности, употребил такую формулировку, из которой следует, что Третий Рейх - одна из советских республик.

"О содержании предложений говорить не приходится. Не только из-за абсурдности перечня в этой статье того, что автор называет «военными и полувоенными формированиями», но и потому, например, что с 1922 года и до сих гимн Германии - это одна и та же «Песня немцев» на слова Гофмана фон Фаллерслебена и музыку Йозефа Ґайдна. В разное время официальным гимном были разные строфы одного и того же стихотворения, а мелодия вообще не менялась. Получается, что депутат-рационализатор предлагает запретить играть гимн ФРГ - одной из важнейших европейских государств, партнера Украины", - заметил Владимир Вятрович.

Нардеп считает, что от этот законопроект не имеет никакого практического смысла, потому что в Украине нацистская пропаганда и символика не просто запрещены, а является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до 5 и даже 10 лет заключения.

"Единственное объяснение появления таких шедевров - помощь государству-агрессору в попытках дискредитации Украины и поддержка лжи о якобы "пересмотре результатов Второй мировой войны" и мнимую реабилитацию "лиц, принимавших участие в преследовании и массового уничтожения евреев и ромов", - подчеркнул Вятрович.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардеп Максим Бужанский из фракции "Слуга народа" разразился матом на новость о том, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович станет народным депутатом.