Экс-нардеп Черновол прорвалась в ГБР и собиралась "атаковать" зама ведомства: видео

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование против бывшего народного депутата Татьяны Черновол, которая подозревается в незаконном проникновении на территорию правоохранительного органа.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой ГБР.

На нем видно, как некая женщина перелезает через забор с колючей проволокой, которым окружена охраняемая территория вокруг здания ГБР в Киеве. Предположительно, на видео – экс-нардеп Татьяна Черновол.

Инцидент, как отмечают в пресс-службе, произошел 28 января 2020 года. После проникновения на территорию Черновол зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

"В связи с этим лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же во время сопровождения к выходу она сопротивлялась стражам порядка", - рассказали в ГБР

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший руководитель ГБР Роман Труба, уволенный со своего поста указом президента Владимира Зеленского, подал иск в Верховный суд.