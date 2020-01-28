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Экс-глава ГБР подал иск в Верховный суд из-за решения Зеленского: первые подробности

вторник, 28 января 2020, 09:59
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Бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, уволенный со своего поста указом президента Владимира Зеленского, подал иск в Верховный суд.

Об этом сам Труба сообщил в своем Telegram-канале.

Экс-глава ГБР потребовал признать указ Зеленского незаконным.

"Снятие с должности было политическим решением, которое появилось вследствие реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Но должно быть правовое решение", – заявил Труба.

Также он назвал бывшую позицию "вершиной своей профессиональной карьеры" и отметил, что из-за этого указ о его увольнении должен получить кроме политической также правовую оценку.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Генеральной прокуратуре Украины приняли решение открыть производство против бывшего руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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