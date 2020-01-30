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Освобожденный из СИЗО Грымчак раскрыл любопытную деталь пребывания за решеткой

четверг, 30 января 2020, 23:18
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Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак намекнул, что в СИЗО его разговоры с адвокатом прослушивались.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

На вопрос о том, собирается ли Грымчак подавать иски в международные суды, тот ответил, что они с адвокатами собираются признать его задержание и пребывание под стражей незаконными, однако перед этим им необходимо пообщаться вне стен СИЗО.

"Я хочу хоть раз пообщаться с моими адвокатами так, чтобы у меня не было сомнений, что нас не подслушивают. Потому что когда общаешься с защитниками в СИЗО, а затем происходят какие-то события - это наводит на размышления", – подчеркнул Грымчак.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим - Юрий Грымчак.

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