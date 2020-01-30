Суд неожиданно отпустил Грымчака: первые подробности

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак решением суда был освобожден из-под стражи.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook его супруга Юлия.

"Юра свободен!", - отметила она.

Адвокат Дмитрий Мельник на странице в Facebook также подтвердил информацию об освобождении бывшего чиновника.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал адвокат.

Адвокат Татьяна Матяш уточнила информацию об изменении меры пресечения экс-чиновнику.

"Рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - рассказала она.

Юрий Грымчак был задержан вечером 14 августа 2019 года. Его подозревали в попытке получения обманным путем 510 тысяч долларов. Кроме замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также был задержан его помощник.

Сам Грымчак отрицал все обвинения правоохранителей.