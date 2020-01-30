RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

16:12
Скандал с пророссийскими бигбордами в Киеве: полиция показала фото задержанных
16:03
Внезапно бросилась на дорогу: момент жуткого ЧП с девушкой в Днепре попал на видео
16:01
Жена Джастина Бибера рассказала о редкой генетической мутации, повлиявшей на ее руки
15:39
В Киеве вспыхнул мощный пожар возле церкви: первые фото с места
15:29
Перестрелка со взрывом в Харькове: появились данные о пострадавшем и фото с места
15:11
Украинские аналитические центры попали в рейтинг лучших в Европе
15:06
Угрожала взорвать: в России произошло серьезное ЧП с самолетом
14:59
В Харькове произошла перестрелка, прогремел взрыв: первые подробности
14:55
AliExpress пошел на неожиданные меры из-за вспышки коронавируса: что нужно знать покупателям
14:49
Вода со вкусом помета: под Днепром разгорелся скандал из-за постройки биогазовой установки
14:48
Во Львове попытка сделать селфи обернулась для парня страшной смертью
14:40
Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд неожиданно отпустил Грымчака: первые подробности

четверг, 30 января 2020, 15:11
переглянути новину українською

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак решением суда был освобожден из-под стражи.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook его супруга Юлия.

"Юра свободен!", - отметила она.

Адвокат Дмитрий Мельник на странице в Facebook также подтвердил информацию об освобождении бывшего чиновника.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал адвокат.

Адвокат Татьяна Матяш уточнила информацию об изменении меры пресечения экс-чиновнику.

"Рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - рассказала она.

Юрий Грымчак был задержан вечером 14 августа 2019 года. Его подозревали в попытке получения обманным путем 510 тысяч долларов. Кроме замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также был задержан его помощник.

Сам Грымчак отрицал все обвинения правоохранителей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: