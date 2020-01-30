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Украина пошла на интересный шаг из-за выхода Великобритании из ЕС

четверг, 30 января 2020, 13:10
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После подписания Великобританией соглашения о Brexit с Европейским союзом президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Британии.

Об этом говорится в указе президента №28/2020.

Срок безвизового режима будет действовать на протяжении одного года.

"Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - отмечается в документе.

Там также объясняется, что это сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. Зеленский поручил правительству принять все необходимые меры для исполнения этого указа.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.

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