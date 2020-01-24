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Новая глава в истории: в Британии подписали договор о Brexit

пятница, 24 января 2020, 23:28
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом.

Об этом сообщил сам премьер на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон.

Теперь договор будет отправлен обратно в Брюссель, где будут напечатаны три экземпляра для хранения в Великобритании. Оригинал будет добавлен в архив ЕС.

Напомним, ранее в этот же день документ был подписан президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря парламент Великобритании утвердил соглашение о выходе страны из ЕС. За решение проголосовали 358 депутатов Палаты общин, 234 выступили против.

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