Помпео и Зеленский провели совместный брифинг: видео и основные тезисы

В пятницу, 31 января, в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл в Украину.

Трансляция брифинга велась на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Разговор велся на тему войны на Донбассе. Во время этого Помпео заявил, что США не примут ничего, кроме восстановления полного контроля Украины над ее суверенными территориями.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал гарант.

Помпео поддержал украинцев.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Безусловно, сейчас США работает над тем, чтобы в Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины. Мы продолжает поддерживать Украину со вступлением в НАТО и Европейский союз", - сказал Помпео.

Он отметил, что США никогда не признает Крым российским.

Также политики обсудили экономические моменты, в частности, о железной дороге. Переговоры о закупке локомотивов в США почти завершены. Кроме того, с украинской стороны запросили отменить 25% пошлины на сталь в США, чтобы Украина могла ее продавать Америке.

На встрече говорилось об участии американских компаний в добыче нефти и газа на территории Украины. Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

Госсекретарь отметил, что экономические возможности для американских компаний - главное. Он также сказал и о приглашении Зеленского в США.

"Не было никаких условий по приезду Зеленского в США... Мы будем рады встречать Зеленского в Вашингтоне и мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал госсекретарь.

Президент заявил, что его официальный визит в США - "это было бы правильно". Но нужно понимать, с какой повесткой ехать.

Главные тезисы:

США продолжают поддерживать Украину в плане суверенитета;

США поддержали сотрудничество Украины с МВФ;

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности;

Зеленский надеется на снятие США торговых ограничений на импорт стали;

Украина планирует закупить у США локомотивы для "Укрзализныци";

Зеленский пригласил американцев добывать газ и нефть в Украине и инвестировать в инфраструктуру.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото, как перекрывали трассу в Киеве для кортежа госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл с визитом в Киев вечером 30 января.