Госсекретарь США прибыл в Киев: появились первые фото и видео

В четверг вечером, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыл Майк Помпео, государственный секретарь США.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Как ожидается, на следующий день, в пятницу 31 января, Помпео проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

Предполагается, что в столице Украины топ-чиновник США пробудет два дня - 30 января и 1 февраля.

The U.S. Embassy Kyiv team is pleased to welcome Secretary of State Pompeo to Ukraine for meetings with Ukrainian leaders and Embassy staff! pic.twitter.com/8lM1feXJKt