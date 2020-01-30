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Госсекретарь США прибыл в Киев: появились первые фото и видео

четверг, 30 января 2020, 23:59
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В четверг вечером, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыл Майк Помпео, государственный секретарь США.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Как ожидается, на следующий день, в пятницу 31 января, Помпео проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

Предполагается, что в столице Украины топ-чиновник США пробудет два дня - 30 января и 1 февраля.

Как ранее сообщал "Апостроф", на въезде в Киев вечером 30 января заметили огромный кортеж, для которого перекрыли дорогу. Предположительно, это был кортеж госсекретаря США Майка Помпео.

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