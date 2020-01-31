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В США сделали важное заявление по Крыму

пятница, 31 января 2020, 19:40
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В Государственном департаменте США сделали важное заявление по поводу поддержки Украины в будущем. Здесь заявили, что США будут вводить новые санкции против РФ до тех пор, пока россияне не прекратят агрессию на Донбассе и не вернут Крым Киеву.

Такое заявление 31 января в Twitter сделала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

"Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по миру на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Европейском союзе приняли решение расширить санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.

Напомним, что регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решения, касающиеся продолжения работы без санкционного режима делегации России.

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