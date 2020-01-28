ЕС расширил санкции против России за аннексию Крыма

В Европейском союзе приняли решение расширить санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.

Об этом рассказал в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, европейские дипломаты внесли в новые санкционные списки те лица, которые помогали проводить незаконные выборы в оккупационные администрации украинского полуострова осенью 2019 года. Расширены ограничения будут еще на 7 физических лиц и организаций.

"Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре", – написал журналист из Брюсселя.

Как сообщал "Апостроф", ранее послы Европейского союза согласовали решение расширить санкции против России, введенные за аннексию Крыма.