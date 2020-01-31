Весело и под звуки волынки: появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента

В ночь на 1 февраля Великобритания официально покинет Европейский союз, о чем было решено на референдуме в 2016 году. Таким образом, британские депутаты провели свое последнее заседание в Европейском парламенте.

Прощание депутатов от Великобритании выдалось действительно красочным: они покинули зал в прекрасном настроении, а сопровождалось все звуками волынки.

Интересно, что Великобритания была членом Европейского союза с 1973 года.

После выхода из состава ЕС она потеряет право голоса в его институтах, а значит британские депутаты останутся без мандатов в Европарламенте. А вот вопрос экономических отношений Великобритании и ЕС должны быть улажены до конца года, а до этого времени будет действовать переходной период.

Детальнее о возможных последствиях Brexit читайте в материале "Апострофа": Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард.