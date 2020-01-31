RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

20:40
Коронавирус "завоевывает" новые страны: свежие данные о жертвах и вакцине
19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:34
Названо число украинцев в эпицентре заражения коронавирусом в Китае
16:17
В Питере реки превратились в "ледяное сало": опубликованы фото необычного явления
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
15:13
Коронавирус добрался до России: первые данные о зараженных
14:44
Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь
14:20
Допрыгался: партнерша Остапчука по Танцям з зірками язвительно высказалась о ситуации вокруг его развода
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Весело и под звуки волынки: появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента

пятница, 31 января 2020, 20:51
переглянути новину українською

В ночь на 1 февраля Великобритания официально покинет Европейский союз, о чем было решено на референдуме в 2016 году. Таким образом, британские депутаты провели свое последнее заседание в Европейском парламенте.

Прощание депутатов от Великобритании выдалось действительно красочным: они покинули зал в прекрасном настроении, а сопровождалось все звуками волынки.

Интересно, что Великобритания была членом Европейского союза с 1973 года.

После выхода из состава ЕС она потеряет право голоса в его институтах, а значит британские депутаты останутся без мандатов в Европарламенте. А вот вопрос экономических отношений Великобритании и ЕС должны быть улажены до конца года, а до этого времени будет действовать переходной период.

Детальнее о возможных последствиях Brexit читайте в материале "Апострофа": Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Журналистов в стойло: как власть хочет вернуть Украину в состояние "совка"

Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим - Юрий Грымчак

Кандидат на замену, или об особенностях правительственного иммунитета

Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: