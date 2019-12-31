Клоун Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Мир на грани экономического кризиса из-за необдуманной политики американского президента Дональда Трампа, неуправляемая Великобритания и замеченная, но пока не услышанная Украина. Именно таким мы оставляем 2019 год, утверждает в интервью "Апострофу" американский публицист, политический аналитик, президент международного PR-агентства The Willard Group МАЙКЛ ВИЛЛАРД.

- Важнейшими политическими событиями 2019 года были Brexit и импичмент американского президента Дональда Трампа. Как вы бы их охарактеризовали? Что от этих событий ожидать в следующем году?

- Одним июньским утром в Киеве 2016 года я узнал шокирующую новость: Британия почти проголосовала за выход из ЕС. С тех пор страна летит вперед без руля, а ее руководство демонстрирует некомпетентность. Иронично, что в то время, пока Украина пыталась стать ближе к ЕС, Великобритания решила уйти. На мой взгляд, это была ксенофобская реакция британского общества на иммиграцию, и Brexit продемонстрировал ее наиболее правдиво.

Например, у меня есть второй дом в Турции. По соседству живут британцы, которые поддерживают Brexit и все время жалуются на то, как иммигранты заполонили Великобританию. Но, кажется, сами не понимают, что по иронии - они иммигранты в Турции. Я думаю, Великобритания - будто поезд в тоннеле - машинист и пассажиры видят свет в конце, но они не понимают, что это прожектор поезда, идущего навстречу.

Касаемо президента Трампа, меня дрожь пронизывает каждый раз, когда я узнаю о его бездумных поступках. Он остался без генералов, без лучших советников, и нет никого из взрослых, кто бы присматривал за 5-летним ребенком за рулем. Будущее меня не радует, но я уверен, что он "пролетит" в следующем ноябре. К счастью, он не сможет навредить очень сильно в те месяцы, что ему остались. Очень невысок шанс, что его осудит американский Сенат, в котором доминируют республиканцы. Но пока существуют свободные журналисты-расследователи, его злоупотребления и "украинский вопрос" не забудут.

- Отношения между США и Украиной в этом году были непростыми. Украинские политики предупреждали, чтобы не вмешивались в процесс импичмента, но бывшие генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин, а также скандальный народный депутат Верховной Рады из "Слуги народа" Александр Дубинский встречались с Руди Джулиани. Луценко и Шокин ходили на дружественный к республиканцам ТВ-канал. Поэтому, как бы там ни было, импичмент Трампу затронет Украину.

- Украина может закрыть двери перед политиками, распространяющими конспирологические теории, которые легко развенчать.

- Кого вы имеете в виду?

- Исключительно бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани и других американцев, которые распространяют эти теории. Включая Трампа.

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани Фото: Getty images

Сегодня репутацию Джулиани смыли в унитаз. Он уничтожил всю свою карьеру. Однако, я думаю, что Украина и США могут иметь хорошие отношения в будущем. Я не обвиняю Зеленского ни за его робкие ремарки во время встречи с Трампом, ни за разговор, который стал первопричиной импичмента. Зеленский оказался, как говорится, между молотом и наковальней. Получение летального оружия было важно для боеспособности армии, и он настолько хотел приспособиться к ситуации, насколько возможно.

- То есть у Владимира Зеленского есть шанс выбраться из этой ситуации?

- В начале президентских выборов в Украине я поддерживал Петра Порошенко. Мне кажется, он проделал невероятную работу после Революции достоинства, особенно в сфере создания украинского войска, чтобы оно могло в пределах разумного противостоять России. Но, если коротко, я думаю, что Зеленский может быть хорошим президентом, но отношения с Америкой больше зависят именно от США.

- Могли бы вы объяснить это утверждение?

- Учитывая то, как Трамп пытается построить комфортные отношения с Владимиром Путиным, американо-украинские отношения больше зависят от политики США и местных выборов 2020 года, чем от украинской стороны. Все противоречия, которые привели к импичменту, были спровоцированы верой Трампа в полностью опровергнутую теорию, что Украина якобы была причастна к вмешательству в американские выборы 2016 года.

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- Что вы можете сказать о том, как проявила себя Россия за последний год? Похоже, что они в конце концов успокоятся?

- Нет сомнений, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в США и по всей Европе, и они будут пытаться продолжать это делать. Это недорогой способ завоевать сердца и умы через пропаганду и обман, доминируя в соцсетях. Они за дешево увеличивают свое влияние, одновременно теряя влияние на посредственную экономику России, которая составляет 1/10 от экономики США. И они не успокоятся - будут продвигаться вперед, не оставляя уже занятых позиций, когда речь идет о попытках расширить сферу влияния.

- США помогали Украине противостоять России, например, к нам, наконец, пришли американские катера "Айленд". В оборонном бюджете американские парламентарии предусмотрели 300 млн долларов военной помощи Украине. Что можно было бы сделать лучше?

- Предоставление летального оружия поможет. При Обаме такая помощь просто усилила бы агрессию России в тот момент, когда Украина - сразу после революции - была плохо готова с ней бороться. Теперь, поскольку армия стала сильнее - опять же благодаря Порошенко - летальное оружие может быть полезным.

Испытания FGM-148 Javelin в УкраинеФото: Getty images

Однако Украине нужно четко сформулировать мысль: украинская политическая система является развитой демократией, такой как в США, хотя она и имеет недостатки. Зато Россия до сих пор остается, как говорил американский президент Рональд Рейган, "империей зла".

Иными словами, Украина заслуживает на помощь. Также ей следует продолжать бороться с коррупцией, хотя в этой сфере она уже имеет определенные достижения. Украине нужно активнее демонстрировать то, что она делает хорошо - в экономическом и политическом плане.

Я впервые приехал в Украину в конце 1994 года. Когда я вернулся домой, люди думали, что я был в России. Нет, в Украине, говорил я. Один губернатор ответил мне: "Да, я знаю Россию". После двух революций и войны против России, Украина сейчас оказалась на карте мира и ее проблемы беспокоят всех. И это хорошо.

- Что вы видите в мировой политике и экономике? Какие главные уроки можно извлечь из того, что происходит?

- Я не экономист, но ввиду того, что Штаты влияют на мировую экономику, мир, как говорили раньше - cruising for a bruising - "ищет приключений на свою голову". Поскольку Трамп сделал колоссальное сокращение налога на богатых американцев, а соответствующего инвестирования в человеческий капитал и американскую инфраструктуру не осуществил, то наша экономика переживает такой дефицит, как никогда раньше. Ни одна экономика не выдержит долго, если богачи будут становиться еще богаче, а об остальных 99% забудут.

Рост акций на американских фондовых рынках - это не предвестник хороших времен, а скорее - "дым и зеркала" (приемы фокусников-иллюзионистов; поговорка означает сокрытие истинного положения вещей, - "Апостроф"), которые скрывают приближающуюся рецессию. Из-за сокращения налога мы не построили ничего - ни дорог, ни аэропортов, ни железных дорог. Падение американской экономики аукнется по всему миру.

- "Зеленые" набирают силу в экономике и политике в Европе и мире. "Веган" стало словом 2019 года. Вы верите в такие тенденции?

- Мне нравится говорить так: делай больше с меньшими затратами. Эксперты предполагают, что за следующие 30 лет население вырастет до 9 млрд человек. Однако мы имеем достаточно подходящей воды для круглогодичного использования только трети из них. Надо оберегать окружающую среду. Поэтому, я поддерживаю инновации, которые используют меньше воды для выращивания пищи, такие как гидропоника или использование экономных методов полива.

По поводу веганства - я восхищаюсь этими ребятами и девушками, но я не один из них. Я верю в права животных, но также верю, что должен быть здравый смысл с точки зрения пищевой цепочки. Также в мире много людей, которые находятся на самом дне пищевой пирамиды, если речь заходит о доступности питания. Но, я считаю, каждый должен стараться сильнее, чтобы оставить после себя меньший углеродный след, быстрее переходить к возобновляемой энергии, которая становится менее дорогой. Что ни говорите, а есть причина, что 16-летняя девочка по имени Грета стала человеком года журнала TIME.