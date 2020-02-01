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Эрдоган прилетит в Украину: что будет обсуждаться с Зеленским

суббота, 01 февраля 2020, 14:31
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с рабочим визитом 3 февраля. Здесь у него запланировано участие в украинско-турецком бизнес-форуме, а также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Церемония встречи Эрдогана в Киеве начнется в 11:00, а уже в 16:00 турецкий президент отправиться на бизнес-форум. Кроме того, в Киеве пройдет восьмое заседание Стратегического совета высшего уровня.

Также в пресс-службе рассказали о темах, которые затронут на переговорах Зеленский и Эрдоган. Так, стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

Кроме того, между главами государств запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок Эрдогана.

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