Меркель получила от Эрдогана неожиданный подарок: реакция удивила сеть, фото и видео

Канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок президента Турции Реджепа Эрдогана.

Фото и видео с канцлером разместил турецкий корреспондент Ragıp Soylu в Twitter.

Меркель сейчас находится с визитом в Турции. После церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета Эрдоган подарил канцлеру Германии ценный подарок - большое зеркало, которое можно держать за металлическую ручку. Зеркало украшено также металлической рамой в золотом цвете.

Подарок настолько удивил и порадовал Ангелу Меркель, что она стала корчить в него гримасы.

LOL



Merkel's amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr