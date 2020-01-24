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Меркель получила от Эрдогана неожиданный подарок: реакция удивила сеть, фото и видео

пятница, 24 января 2020, 18:03
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Фото: epa.eu

Канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок президента Турции Реджепа Эрдогана.

Фото и видео с канцлером разместил турецкий корреспондент Ragıp Soylu в Twitter.

Меркель сейчас находится с визитом в Турции. После церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета Эрдоган подарил канцлеру Германии ценный подарок - большое зеркало, которое можно держать за металлическую ручку. Зеркало украшено также металлической рамой в золотом цвете.

Подарок настолько удивил и порадовал Ангелу Меркель, что она стала корчить в него гримасы.








Пользователи в сети активно комментируют смешные фото с Меркель. Кое-кто высказывает догадку, что Эрдоган хотел на что-то намекнуть таким подарком. Другие говорят, что, если зеркало разобьется, то между Турцией и Германией будет война. Многие отметил, что на фото Ангелу Меркель редко видели с таким улыбающимся и довольным лицом.

Как писал "Апостроф" ранее, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу авиакатастрофы в Иране, обсудила ситуацию с транзитом российского газа и разведением сил на Донбассе.

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